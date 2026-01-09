FC Pantanal disputa amistoso no interior de SP em preparação para o estadual

O Futebol Clube Pantanal tem primeiro teste para o Sul-Mato-Grossense 2026 em amistoso contra o Marília Atlético Clube, fora de casa no Estádio Abreuzão, neste sábado (10), às 9h, em Marília.

Após um mês de pré-temporada, o clube de Campo Grande tem seu primeiro amistoso contra a equipe que disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista.

A primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) de Mato Grosso do Sul oficializou novos contratos para o zagueiro Júnior Henrique, lateral André Mascena, atacantes Pedro Neto e Edu Macedo e o volante e capitão Jean, atleta campeão brasileiro por São Paulo, Palmeiras e Fluminense. O clube é treinado pelo Glauber Caldas, técnico mais longevo do Estadual que segue para sua terceira temporada sob comando do Tricolor.

“A ideia da manutenção desses atletas, não só dos mais experientes como dos mais novos, como o Eduardo, prata da casa, é sustentar o que já foi feito nos últimos anos. Buscamos manter um por setor e eles vão transmitir aos que chegaram o que é o nosso DNA, para que se adaptem também”, explica Glauber.

A estreia do Pantanal no Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece no dia 18, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Operário, em partida antecipada da sétima rodada por conta da disputa da Copa do Brasil. A primeira rodada acontece no fim de semana seguinte e o Tricolor recebe o Águia Negra, dia 24, em Campo Grande.

Além do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Tricolor disputa pela primeira vez a Copa do Brasil.

*Com informações da Assessoria/FC Pantanal