Pantanal Film abre cadastro para cineclubes em MS

A Pantanal Film abriu o formulário de cadastro para cineclubes de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de mapear ações e coletivos do audiovisual no estado.

Para se cadastrar, os interessados devem inserir informações sobre o cineclube e deixar o contato. O levantamento dos cineclubes do estado servirá para o planejamento de eventos futuros da Pantanal Film.

Os cineclubes incentivam a democratização do acesso ao cinema e despertam o interesse para aqueles que queiram produzir ou consumir o audiovisual local.

Além de cineclubes, produtoras, profissionais e estudantes do audiovisual sul-mato-grossense também podem se cadastrar para integrar o mapeamento do audiovisual local.