Pantanal Film Festival estreia hoje no MIS

O Pantanal Film Festival estreia hoje (24), e segue com a exibição de filmes até 5 de abril, no Museu de Imagem e Som (MIS). Esta é a primeira edição do festival de filmes, que destaca a diversidade da produção audiovisual em Mato Grosso do Sul.

Serão 40 filmes exibidos, além de rodas de discussão e palestras, proporcionando interação do público, produtores e diretores dos filmes.

A estreia é hoje (24), às 18h, com a exibição do curta-metragem “A medalha do meu avô”, dirigido por Renan Braga e que mescla documentário e ficção. A entrada é gratuita.

O Museu da Imagem e do Som fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. Para mais informações da programação, acesse o site do MS Cultural.