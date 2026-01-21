Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTES

Pantanal SAF se prepara para duelo com o Águia Negra no Jacques da Luz

Primeira SAF de Mato Grosso do Sul enfrenta o Águia Negra neste sábado

Arthur Ayres

Jogadores do Pantanal SAF durante aquecimento no Estádio Jacques da Luz - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Jogadores do Pantanal SAF durante aquecimento no Estádio Jacques da Luz - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

O Futebol Clube Pantanal SAF segue semana de treinos e prepara para duelo contra o Águia Negra, pela primeira rodada do Campeonato Sul-mato-grossense 2026, que ocorre neste sábado (24), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A primeira SAF do estado, o Pantanal busca recuperação após derrota na estreia contra o Operário, pela sétima rodada antecipada, no último domingo (18). O Águia Negra faz sua primeira partida pelo estadual, comandados pelo técnico Rodrigo Casca, que já foi campeão duas vezes pelo clube de Rio Brilhante.

Nesta quarta-feira a equipe do Pantanal realiza treino de força e de mobilidade tática no campo. Fora das quatro linhas, o clube anunciou reforço para o departamento de
comunicação e marketing, Rodrigo Perez para desenvolver e gerenciar
estratégias inéditas junto à assessoria de comunicação do clube.

“Falar em profissionalização do esporte significa falar em mudança de mentalidade, estrutura e governança. É um setor que precisa, cada vez mais, de gestão moderna, planejamento estratégico e visão de longo prazo, exatamente o que venho buscando aplicar no meu dia a dia”, afrima Rodrigo.

*Com informações da Assessoria/FC Pantanal

