Pantanal SAF inicia temporada 2026 apostando em juventude, experiência e estrutura

Clube sul-mato-grossense projeta ano histórico com disputas no Estadual e competições nacionais

Arthur Ayres

Jogadores, dirigentes e comissão técnica durante a apresentação oficial do elenco do FC Pantanal SAF para a temporada 2026 - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN 67
Jogadores, dirigentes e comissão técnica durante a apresentação oficial do elenco do FC Pantanal SAF para a temporada 2026 - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN 67

O Futebol Clube Pantanal SAF apresentou oficialmente, na tarde desta sexta-feira (16), o elenco que defenderá o clube na temporada 2026, ano que marca a estreia da equipe em sua primeira competição nacional.

A primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) de Mato Grosso do Sul reuniu dirigentes, atletas e membros da comissão técnica e reforçou o discurso de estrutura, planejamento e ambiente interno como pilares do projeto esportivo.

Além do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Pantanal SAF terá no calendário a Copa do Brasil e deve ficar com a vaga do Campeoanto Brasileiro da Série D que era do Ivinhema, o que exige adaptação logística e maturidade institucional.

Segundo o Presidente do Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro “Mazinho”, Segundo o presidente da SAF, o clube encara esse novo momento com confiança, apoiado na experiência acumulada nos últimos anos e no suporte de parceiros que participaram da construção do projeto.

Ao relembrar o início da trajetória recente do clube, o dirigente destacou que o Pantanal vem sendo “forjado” em campanhas marcadas por superação e evolução competitiva. Em 2023, o projeto ganhou força com apoio institucional e parcerias estratégicas, resultando em uma conquista considerada heroica. Nos anos seguintes, o clube voltou a figurar entre os protagonistas, chegando a semifinais consecutivas e, em 2026, retorna com um elenco robusto e tratado internamente como candidato a brigar nas primeiras posições, sempre com respeito aos adversários.

Dentro de campo, a liderança do elenco passa pelo volante Jean, campeão brasileiro por Fluminense, Palmeiras e São Paulo, está no Pantanal desde a temporada passada. O jogador ressaltou que o ambiente interno tem sido um diferencial no dia a dia de trabalho e que leveza e responsabilidade caminham juntas na preparação para a temporada.

A gente procura deixar o ambiente sempre leve, brincando, mas com responsabilidade. Cada um sabe da sua função e do que precisa melhorar. Para ter um ambiente leve, tem que ter seriedade também”, disse Jean. Para ele, o clima no elenco influencia diretamente o rendimento. “O ambiente faz toda a diferença para ganhar títulos. Alegria e cobrança na medida certa ajudam muito no nosso trabalho.”

O técnico Glauber Caldas, disputa o terceiro campeonato estadual sob comando do Pantanal destacou que o planejamento do plantel passa, principalmente, pela valorização de jovens talentos do estado, sem abrir mão de atletas com maior rodagem no futebol brasileiro. De acordo com ele, o clube identificou potencial em jogadores entre 16 e 21 anos, além de reforços repatriados de outros centros.

“A gente acredita muito nos talentos daqui. Além disso, buscamos atletas que entendam o nosso modelo de jogo, que tenham qualidade técnica, mas também força física, porque o futebol do estado exige isso. Enquanto não tivermos campos em padrão FIFA, vamos precisar guerrear muito dentro de campo”, explicou.

Confira o elenco do FC Pantanal SAF para o ano de 2026:

  • Goleiros:
  • Rhuan Santos, goleiro de 2 metros de altura com passagens por diversos clubes no Brasil e Paraguai, como Botafogo (PB), San Lorenzo (PAR) e, mais recentemente, Sampaio Corrêa, Flaysmar Landim e Eduardo, jogador profissionalizado pelo Tricolor da Capital;
  • Zagueiros:
  • Junior Henrique, Felipe, Rafel e Paulo;
  • Laterais:
  • André Mascena, Maicon, João Lucas, Léo Carioca, Luiz Felipe e Gabriel Hiro;
  • Meio campitas:
  • Jean, líder do elenco e campeão brasileiro, Max Eduardo, Marcel, Robyson Lucas, Sotto, Matheus, Yan Caíque e João Pedro;
  • Atacantes:
  • Coruja, revelado e anteriormente premiado como artilheiro no futebol sul-mato-grossense, Pedro Neto, Paulo Rangel, veterano com passagem por clubes vitoriosos na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, Gabriel Pereira, Edu Macedo, Erick Fábio, Corona que teve destaque no futebol boliviano e Joaquim.

Ainda durante a apresentação, Jean também falou sobre seu papel fora das quatro linhas, principalmente na orientação dos mais jovens. Natural de Campo Grande, o volante ressaltou o significado de representar um projeto estruturado em seu estado natal.

“É acreditar no que se faz e não desistir. O caminho é difícil, ainda mais para quem vem de Mato Grosso do Sul, mas hoje o Pantanal oferece uma estrutura que potencializa esses talentos. Meu conselho é suportar a pressão, buscar orientação e lutar para realizar o sonho”, afirmou o jogador.

Com discurso alinhado entre diretoria e elenco, o FC Pantanal SAF inicia a temporada 2026 com o objetivo de consolidar seu projeto esportivo, fortalecer a identidade do clube e representar o futebol sul-mato-grossense em nível nacional.

Estreia neste domingo

A estreia do FC Pantanal SAF na temporada 2026 acontece neste domingo (18), quando a equipe enfrenta o Operário-MS na abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O confronto, válido por um jogo antecipado da 7ª rodada, está marcado para as 16h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, e marca o primeiro teste competitivo do elenco recém-apresentado.

Para o atacante Paulo Rangel, a expectativa é positiva após o período de preparação.

A gente veio de uma boa temporada, mais de um mês treinando e dois amistosos, nos quais conseguimos ser vitoriosos. Sabemos que é um clássico e que a estreia sempre traz um pouco mais de nervosismo, mas montamos um plantel forte, mesclando experiência e juventude. Acredito que vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, começar com o pé direito, com uma vitória que dê confiança para o decorrer da competição”, pontuou o atacante.

