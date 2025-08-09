Pantanal Vôlei conquista título regional e avança à fase nacional da Superliga C

O Pantanal Vôlei, formado pela AECGV (Associação Esportiva Campo Grande Vôlei), garantiu o título da etapa Centro-Oeste da Superliga C masculina e a classificação para a fase nacional da competição.

A conquista veio após a vitória por 3 sets a 1 sobre o Instituto Ace (GO), na noite de quinta-feira (7), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O resultado mantém o time vivo na disputa por uma vaga na Superliga B de 2026.

O time da casa abriu vantagem ao vencer o primeiro set por 25 a 18, cedeu o empate no segundo (25 a 22), mas retomou o controle da partida nos dois últimos sets, fechando em 25 a 20 e 25 a 23. Foi o único set perdido pela equipe em toda a campanha, iniciada no dia 3 de agosto.

A etapa Centro-Oeste reuniu sete equipes de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Apenas os campeões regionais e o melhor segundo colocado do país garantem vaga na fase nacional, que classificará quatro equipes para a Superliga B.

União como diferencial

Para o presidente da AECGV e treinador das categorias de base feminina, Samir Dali, a força do grupo foi decisiva para o título. “Foi um jogo bem disputado pelas duas equipes. Nosso objetivo agora é conquistar o acesso, e para isso vamos buscar mais apoio e patrocínios, já que a próxima fase exige mais recursos”, afirmou.

O levantador Jó Maurício, de 24 anos e 2,01 metros, com passagens por ligas nacionais e internacionais, destacou a união e a ausência de vaidades como fatores-chave. “O grupo tinha qualidade em todas as posições. Qualquer troca mantinha o nível de jogo”, disse.

Natural de Campo Grande, o central Henri de Oliveira Lopes, de 24 anos, ressaltou a importância de vencer em casa. “Já joguei outras Superligas C, mas ganhar aqui, diante da nossa torcida, tem um sabor especial. E essa foi só a primeira fase”, afirmou.

Desempenho no feminino

Na disputa feminina da Superliga C, realizada em Sorriso (MT) entre 3 e 7 de agosto, a AECGV terminou em quinto lugar. A equipe foi formada, em sua maioria, por atletas das categorias de base do projeto.

*Com informações da Fundesporte