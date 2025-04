Papa Francisco morre aos 88 anos

Em um pronunciamento oficial, o Vaticano confirmou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), em Roma.

Em seu anúncio, o Camerlengo Farrell da Casa Santa Marta informou, com pesar, que “às 7h35 desta manhã (2h35 no horário de Brasília), o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja“.

“Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados“. Cardeal Farrell

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Foi o primeiro papa sul-americano e não europeu da história. Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina.

Ontem, domingo, o Pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi e desejou “Feliz Páscoa” aos milhares de fieis que estavam no local. Foi a última mensagem do papa Francisco para a Igreja e o mundo.

Após a bênção, o papa foi conduzido pela praça e, ao passar pela multidão, parou várias vezes para que bebês fossem trazidos para ele abençoar.

Saúde do papa

Francisco apresentava dificuldades para discursar durante audiências religiosas e, no início deste ano, admitiu publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão.

Em 14 de fevereiro foi internado no hospital Gemelli, em Roma, para passar por tratamento e exames de bronquite. Mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas.

Três dias depois, em 17 de fevereiro, o Vaticano informou que o papa estava com uma infecção polimicrobiana — causada por um ou mais microrganismos, como bactérias, vírus ou fungos — , e que o quadro de Francisco era considerado “complexo”.

Já no dia 18, um novo boletim do Vaticano anunciava que o papa estava com uma pneumonia nos dois pulmões. Ele ficou internado por 40 dias e, apesar da alta hospitalar, estava sob intensos cuidados médicos.

Bergoglio na década de 40 – Foto: Álbum de família

História de vida

Nascido Jorge Mario Bergoglio na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, o Papa Francisco é filho de uma família italiana e cresceu no bairro de Flores, em Buenos Aires.

Desde jovem, teve forte ligação com a fé católica e a cultura popular argentina, frequentando jogos do San Lorenzo de Almagro e missas com a avó.

Técnico em química por formação, sua vocação religiosa se consolidou aos dezessete anos, após uma confissão que descreveu como transformadora.

Ordenado sacerdote, Bergoglio trilhou uma trajetória marcada pela simplicidade, atenção aos pobres e compromisso social. Foi arcebispo de Buenos Aires antes de ser eleito, em 2013, o primeiro papa latino-americano da história.

Em sua autobiografia lançada em 2024, Francisco revela detalhes pessoais, como paixões da juventude e os desafios de se dedicar integralmente à vocação religiosa. Seu papado se destaca pelo foco em questões como a crise climática, o acolhimento a refugiados e a luta contra desigualdades sociais.