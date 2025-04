Para prevenir incêndios, MS vai antecipar cronograma e lançar PSA Brigadas em abril

Os recursos para o pagamento do PSA serão provenientes do Fundo Clima Pantanal, criado pela Lei do Pantanal – de dezembro de 2023 – que possui ampla captação de recursos e contará com o aporte anual de R$ 40 milhões do governo estadual nos próximos cinco anos (2025 a 2030).

O PSA Brigadas vai remunerar os projetos que visam prevenir e combater os incêndios. As iniciativas serão avaliadas e receberão recursos do Governo do Estado para sua estruturação, aquisição de equipamentos e formação de brigadas.

Para ampliar os esforços na prevenção e combate aos incêndios florestais, o Governo do Estado vai antecipar o cronograma e lançar ainda em abril o edital do Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) Brigadas.

O PSA foi uma das medidas lançadas pelo Governo do Estado no “Pacto Pantanal”, que é o maior programa brasileiro de conservação, com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão até 2030 no bioma brasileiro, que conta com 84% de sua vegetação preservada.

O “Pacto Pantanal” tem foco na conservação do bioma, com atuação transversal, em projetos de infraestrutura, melhoria da mobilidade, segurança, educação e produção para conservação e preservação do bioma, além de melhorar a qualidade de quem mora na região.

Entre os projetos na área de infraestrutura estão a readequação e a pavimentação de estradas, continuidade e melhoria dos aterros, implantação de pistas e aeródromos. Outro foco é o desenvolvimento de cadeias produtivas, conservação de solo e drenagem, estruturas de apoio à pecuária e demais atividades desenvolvidas no Pantanal.

Para a educação haverá a implantação de novas escolas rurais, além de capacitação dos funcionários das unidades. Na saúde e saneamento, o Estado prevê a promoção do acesso a água limpa, unidades rurais de tratamento de esgoto e investimentos no Hospital de Corumbá.

A proteção e conservação do bioma também serão prioridades, com monitoramento climático, dispondo de sistemas de tecnologia e um trabalho intensivo de combate aos incêndios florestais, com investimentos em inteligência e tecnologia para prevenção e controle do fogo, por meio de bases avançadas.

