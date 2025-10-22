Veículos de Comunicação
PROTESTO

Paralisação relâmpago do transporte provoca manhã de caos na Capital

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo, a mobilização se deve ao atraso no pagamento do vale

Karina Anunciato

Ônibus voltaram a circular depois das 6h30 (Foto: Márcio Venino/ CG)
Os moradores de Campo Grande enfrentaram uma manhã de transtornos nesta quarta-feira (22) após motoristas do transporte coletivo cruzarem os braços em protesto contra o atraso no pagamento do vale.

Nenhum ônibus saiu das garagens nas primeiras horas do dia, e os terminais, que normalmente ficam lotados, amanheceram completamente vazios. A paralisação, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano (STTCU), foi motivada por um impasse financeiro entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura.

De acordo com o sindicato, a frota deveria voltar a circular gradualmente a partir das 6h30, caso houvesse avanço nas negociações. Enquanto isso, quem precisava chegar ao trabalho ou à escola recorreu aos aplicativos de transporte, que registraram aumento imediato nos preços das corridas.

Serviço foi restabelecido após uma hora

Em nota, o Consórcio Guaicurus informou que a circulação normal das linhas foi retomada às 6h, após cerca de uma hora de paralisação. A empresa reconheceu as dificuldades financeiras e afirmou enfrentar “severas restrições de caixa”, que afetam o cumprimento de obrigações salariais e contratuais.

O consórcio também destacou que o problema está relacionado ao desequilíbrio estrutural do sistema, agravado pela defasagem tarifária e pela falta de repasses. Segundo o comunicado, há R$ 9 milhões em negociação com o poder público, e a empresa “lamenta o transtorno causado à população”.

“As equipes estão empenhadas em buscar soluções e manter o serviço funcionando. O foco é restabelecer a tranquilidade e a previsibilidade do transporte”, afirmou o consórcio.

Prefeitura promete apurar causas da paralisação

A Prefeitura de Campo Grande confirmou a paralisação parcial no início da manhã e disse que o serviço foi normalizado pouco antes das 7h. Em nota, informou que mantém diálogo permanente com o Consórcio Guaicurus para evitar novas interrupções.

“O Município segue acompanhando a situação e adotará medidas para impedir que o problema se repita”, disse a administração municipal.

De acordo com edital publicado pelo Sindicato dos Motoristas, a categoria convocou uma assembleia geral para o dia 27 de outubro, quando deve discutir os atrasos no pagamento do adiantamento salarial.

