Parceria entre Grupo RCN e Amcham reúne 200 executivos em manhã de alto impacto empresarial

Com casa cheia desde as primeiras horas da manhã até o encerramento, a edição 2025 do AMCHAM CEO Forum – Mato Grosso do Sul reuniu quase 300 empresários, executivos e gestores em torno de um tema comum: como alcançar alta performance sem perder o foco nas pessoas.

O evento foi promovido pela Amcham Brasil em parceria com o Grupo RCN, dentro do programa RCN em Ação.

Ao longo de quatro painéis e uma série de interações entre os participantes, o evento abordou temas como liderança, inteligência artificial, produtividade e comunicação estratégica, sempre com base em experiências reais e aplicação prática.

“A parceria com o Grupo RCN é extremamente valiosa. A gente entra com a expertise em conteúdo e o Grupo RCN traz um canhão de visibilidade para impulsionar ainda mais essas conexões empresariais”, afirmou o gerente regional da Amcham Brasil, Dennis Rondina.

Grupo RCN conecta, amplia e impulsiona o ambiente empresarial

Para o Grupo RCN, a missão é clara: promover conexões e potencializar o ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul por meio da informação e da credibilidade.

“Essa edição do RCN em Ação mostra que, independentemente das tecnologias, o centro de tudo continua sendo as pessoas”, ressaltou o erente de produto do Grupo RCN, Fernando Moraes.

Segundo ele, o evento demonstrou a força da parceria com a Amcham e a relevância da plataforma RCN em Ação como espaço de troca, aprendizado e fortalecimento empresarial.

“Teremos pelo menos mais dois eventos esse ano com a mesma proposta de unir marcas, ideias e experiências”, completou.

Participantes saem com insights, conexões e novos caminhos

Durante o evento, o clima entre os convidados era de entusiasmo e inspiração. Para a diretora de Marketing e Growth da (re)energisa, Camila Schoti, o encontro foi uma oportunidade estratégica:

“Evento muito bem organizado, público qualificado. Conexões assim fazem toda a diferença.”

O gerente financeiro do Sesc, Carlos Farias,, destacou a riqueza do conteúdo apresentado.