Parceria entre Senar/MS e Funtrab oferece cursos e orientação profissional no meio rural

Trabalhadores e empregadores do meio rural de Mato Grosso do Sul terão novas oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho por meio de um acordo firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS) e a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

O convênio prevê a realização de cursos gratuitos, atividades de orientação profissional, programas de saúde preventiva e atendimento para encaminhamento a vagas de emprego.

As ações serão desenvolvidas tanto na sede da Funtrab, em Campo Grande, quanto nas 35 Casas do Trabalhador espalhadas pelo interior.

As capacitações atendem trabalhadores, empregadores e famílias rurais, com serviços que incluem intermediação de mão de obra e incentivo à inclusão produtiva. A Funtrab será responsável por mobilizar as turmas, oferecer apoio logístico e disponibilizar a infraestrutura.

O Senar/MS fornecerá instrutores credenciados, material didático e estrutura técnica para execução das atividades.

Além da parceria, o Senar/MS integra a plataforma MS Qualifica Digital, ambiente virtual do Governo do Estado que reúne vagas de emprego, cursos gratuitos e conteúdos de formação profissional.

Na ferramenta, também estão disponíveis capacitações oferecidas pelo Senar/MS por meio dos programas de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS).

*Com informações da Famasul