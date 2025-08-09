Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Parceria entre Senar/MS e Funtrab oferece cursos e orientação profissional no meio rural

Acordo prevê capacitação gratuita e intermediação de mão de obra em 35 municípios de Mato Grosso do Sul

Fernando de Carvalho

Acordo prevê capacitação gratuita e intermediação de mão de obra em 35 municípios de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Famasul
Acordo prevê capacitação gratuita e intermediação de mão de obra em 35 municípios de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Famasul

Trabalhadores e empregadores do meio rural de Mato Grosso do Sul terão novas oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho por meio de um acordo firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS) e a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

O convênio prevê a realização de cursos gratuitos, atividades de orientação profissional, programas de saúde preventiva e atendimento para encaminhamento a vagas de emprego.

As ações serão desenvolvidas tanto na sede da Funtrab, em Campo Grande, quanto nas 35 Casas do Trabalhador espalhadas pelo interior.

As capacitações atendem trabalhadores, empregadores e famílias rurais, com serviços que incluem intermediação de mão de obra e incentivo à inclusão produtiva. A Funtrab será responsável por mobilizar as turmas, oferecer apoio logístico e disponibilizar a infraestrutura.

O Senar/MS fornecerá instrutores credenciados, material didático e estrutura técnica para execução das atividades.

Além da parceria, o Senar/MS integra a plataforma MS Qualifica Digital, ambiente virtual do Governo do Estado que reúne vagas de emprego, cursos gratuitos e conteúdos de formação profissional.

Na ferramenta, também estão disponíveis capacitações oferecidas pelo Senar/MS por meio dos programas de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS).

*Com informações da Famasul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos