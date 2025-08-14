Veículos de Comunicação
Parceria garante atendimento odontológico a atletas de projetos da Funesp

Parceria com faculdade vai oferecer avaliação, prevenção e tratamento de saúde bucal a mais de mil atletas de diferentes modalidades esportivas

Ana Lorena Franco

O projeto contempla crianças, jovens e adolescentes que praticam esportes - Reprodução/Freepik
O projeto contempla crianças, jovens e adolescentes que praticam esportes - Reprodução/Freepik

Cerca de 1,1 mil atletas de projetos esportivos da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) vão passar a contar com atendimento odontológico gratuito, resultado de uma parceria firmada entre a instituição e a Faculdade Insted. O termo de cooperação será assinado nesta sexta-feira (15), na sede da faculdade, e inclui ações de prevenção, avaliação e tratamento de saúde bucal voltadas a crianças, jovens e adolescentes que treinam em modalidades como ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo e paradesporto.

Pelo acordo, a Funesp ficará responsável por disponibilizar a estrutura física dos locais de treino e dar apoio logístico às equipes que farão o atendimento, enquanto a faculdade disponibilizará estudantes do curso de Odontologia em atividades supervisionadas, realizando avaliações, orientações preventivas e encaminhamentos para tratamento. Casos considerados prioritários serão acompanhados no próprio projeto de extensão da instituição de ensino.

O atendimento beneficiará atletas vinculados a programas como o Jovem Talento Esportivo e o Futuro Paralímpico e reúnem 72 inscritos no NPAR – Ayrton Senna (paradesporto), 133 no atletismo do Ayrton Senna, 211 no atletismo do Centro Olímpico Vila Nasser, 376 na ginástica artística do CEFAT, 171 na ginástica rítmica do Jacques da Luz e 85 na ginástica rítmica do Guanandizão, totalizando 1.048 participantes.

