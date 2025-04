Paróquia do Milagre cancela programação de recebimento da relíquia de Carlo Acutis

A Paróquia São Sebastião – Paróquia do Miliagre – cancelou toda a programação da Semana de Carlo Acustis, que começaria hoje com a chegada de um pulôver de Carlo [relíquia] e se encerraria no dia 27 de abril – data da canonização de Carlo Acutis e que foi cancelada devido ao felecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo comunicado, divulgado pela Paróquia, uma nova data deve ser definida para receber a relíquia do beato.

Moradora há mais de 30 anos na rua Ismael Silva, mais precisamente em frente à Capela do Milagre [Nossa Senhora Aparecida] na Vila Margarida, em Campo Grande, Laila Pereira da Silva, fala sobre a intercessão do jovem Carlo Acutis. “Meu pai mora em São Paulo e me enviou mensagem dizendo que estava com o Covid, que não sabia como iria ficar. Eu disse para ele confiar que eu colocaria o nome dele na igreja e em uma semana ele foi curado. Foi o Carlo”, disse.

E foi a intercessão por uma cura que resultou no reconhecimento de Carlo Acutis pela Igreja. Um garoto que tinha problemas no pâncreas, com vômitos constantes foi curado por Carlo.

Mateus Vianna tocou em uma relíquia de Carlo durante uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, parte da Paróquia São Sebastião, e seu pâncreas voltou ao normal, sendo o milagre reconhecido oficialmente pela Igreja após investigações médicas. O milagre foi prova para a beatificação de Carlo.