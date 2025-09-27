Com licitação aberta, Ceuzinho vai virar parque turístico em Campo Grande

Um dos recantos naturais mais conhecidos da cidade, Ceuzinho, vai se tornar um parque turístico estruturado. A prefeitura abriu licitação para implantação do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Ceuzinho. A previsão é de que seja investido cerca de R$ 8,6 milhões no espaço.

O local, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Ceroula, é famoso por suas trilhas e cachoeiras que atraem famílias, ciclistas e amantes da natureza durante todo o ano. Apesar da beleza, o espaço convive há anos com problemas como acúmulo de lixo e falta de infraestrutura. A expectativa é que o projeto mude esse cenário, oferecendo lazer com mais conforto e segurança.

O plano inclui construção de quiosques, redários, playground, passarelas, restaurantes e receptivo para visitantes, além de pontos de contemplação, áreas de apoio para trilhas e espaços voltados à educação ambiental. A proposta é conciliar preservação e turismo, criando um espaço sustentável de uso coletivo.

A iniciativa deve movimentar o turismo local e beneficiar pequenos empreendedores. Com trilhas estruturadas e opções de ecoturismo, o parque pode atrair visitantes de outras regiões, reforçando a capital como destino de natureza e aventura.

Outro destaque é o reforço à preservação. O projeto segue critérios técnicos da licença prévia já emitida, garantindo respeito à vegetação nativa e à biodiversidade da APA do Ceroula. A ideia é estimular o uso responsável da área e ampliar a consciência ambiental da população.