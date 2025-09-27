Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

LAZER

Com licitação aberta, Ceuzinho vai virar parque turístico em Campo Grande

O plano inclui construção de quiosques, redários, playground, passarelas, restaurantes e receptivo para visitantes

Karina Anunciato

O local fica localizado na área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Ceroula (Foto: Reprodução/PMCG)
O local fica localizado na área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Ceroula (Foto: Reprodução/PMCG)

Um dos recantos naturais mais conhecidos da cidade, Ceuzinho, vai se tornar um parque turístico estruturado. A prefeitura abriu licitação para implantação do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Ceuzinho. A previsão é de que seja investido cerca de R$ 8,6 milhões no espaço.

O local, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Ceroula, é famoso por suas trilhas e cachoeiras que atraem famílias, ciclistas e amantes da natureza durante todo o ano. Apesar da beleza, o espaço convive há anos com problemas como acúmulo de lixo e falta de infraestrutura. A expectativa é que o projeto mude esse cenário, oferecendo lazer com mais conforto e segurança.

O plano inclui construção de quiosques, redários, playground, passarelas, restaurantes e receptivo para visitantes, além de pontos de contemplação, áreas de apoio para trilhas e espaços voltados à educação ambiental. A proposta é conciliar preservação e turismo, criando um espaço sustentável de uso coletivo.

A iniciativa deve movimentar o turismo local e beneficiar pequenos empreendedores. Com trilhas estruturadas e opções de ecoturismo, o parque pode atrair visitantes de outras regiões, reforçando a capital como destino de natureza e aventura.

Outro destaque é o reforço à preservação. O projeto segue critérios técnicos da licença prévia já emitida, garantindo respeito à vegetação nativa e à biodiversidade da APA do Ceroula. A ideia é estimular o uso responsável da área e ampliar a consciência ambiental da população.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos