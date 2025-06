Parte das unidades de saúde de Campo Grande opera sem pediatras neste sábado

A escala médica deste sábado (28) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande aponta desigualdade no atendimento pediátrico da rede pública.

Enquanto algumas unidades mantêm médicos para o público infantil nos três turnos, outras funcionam totalmente sem pediatras.

Nas UPAs, a unidade do Leblon concentra o maior número de médicos: nove clínicos nos períodos da manhã e da tarde, e sete à noite. O atendimento infantil será feito por cinco pediatras em cada turno.

A UPA Coronel Antonino também tem destaque, com sete clínicos adultos nos dois primeiros turnos e quatro à noite, além de pediatras nos três períodos — com seis pela manhã e à noite, e cinco à tarde.

Na UPA Universitário, a escala mantém estabilidade, com seis médicos adultos por turno e entre cinco e seis pediatras. Já em outras unidades, como Almeida e Santa Mônica, nenhum pediatra está escalado para o dia todo. A Moreninha tem atendimento infantil apenas no período noturno.

Entre os Centros Regionais de Saúde, o cenário geral é de ausência de pediatras, com exceção do CRS Tiradentes, que contará com cinco médicos para o público infantil em cada um dos três turnos.

Nas demais unidades — Aero Rancho, Coophavilla II, Nova Bahia — os atendimentos são exclusivamente com clínicos, variando entre quatro e seis profissionais por período.

Confira a escala médica na íntegra: