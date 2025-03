Parte de MS está sob alerta de chuvas intensas

Segundo o Climatempo, a formação de uma frente fria entre a Argentina e Uruguai nesta segunda-feira (31) traz o primeiro pico de frio em abril, com queda significativa nas temperaturas do país e atinge Mato Grosso do Sul.

Hoje, o estado tem 71 municípios sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, podendo registrar acúmulo de 30 milímetros por hora, com ventos que atingem 60 quilômetros por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande

Campo Grande está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas e os termômetros podem alcançar os 33°C, com previsão de chuvas isoladas pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas previstas para o período da tarde e noite.

Dourados

A segunda maior cidade do estado, Dourados, apresenta o mesmo cenário da Capital sul mato-grossense, com pancadas de chuva previstas para tarde e noite e manhã com chuvas isoladas. As temperaturas podem atingir os 31°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, as temperaturas podem atingir os 34°C, e o dia tem ventos fracos com pancadas de chuva previstas para tarde e noite e chuvas que ocorrem de forma isolada pela manhã.

Também na costa Leste, Aparecida do Taboado tem máxima de 35°C, com poucas nuvens pela manhã e pancadas de chuva com trovões previstas para tarde e noite. Paranaíba tem o mesmo cenário, mas a temperatura atinge os 34°C; ambos os municípios não estão sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas dos Inmet.

Costa Norte

No Norte do estado, Coxim e Sonora atingem os 35°C, e têm o mesmo cenário da Capital, assim como Pedro Gomes, que registra 34°C e também tem céu nublado e chuva isolada no período da manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovões pela tarde e noite desta segunda-feira

Pantanal

O cenário de possibilidade de chuvas intensas pela manhã e pancadas de chuvas pela tarde e noite se repete em Corumbá, região pantaneira do estado, onde os termômetros podem atingir os 35°C.

Porto Murtinho prevê o mesmo cenário, com pancadas de chuva pela tarde e noite e chuvas isoladas pela manhã, mas a temperatura fica mais amena, com termômetros registrando 30°C.

Ontem a noite

Mato Grosso do Sul teve chuva durante a noite de ontem (30) e madrugada. Segundo o meteorologista da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), Natálio Abrão, certas regiões da Capital registraram maior volume de acúmulo de chuva, como a região do Carandá Bosque e Parque dos Poderes com 83 mm; Vila Progresso com 58,6 mm e Vila Santa Luzia com 59 mm.

Outros municípios do estado registraram chuva, em menor volume, como Rio Brilhante com 13,8 mm; Sidrolândia com 4,6 mm e Dourados com 4 mm.