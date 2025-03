Parte dos municípios do estado está sob aviso de chuvas intensas

Municípios da regiões Leste, Centro-norte e Sudoeste do estado estão sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que indica perigo potencial de chuvas intensas, que pode se estender até o período da manhã desta segunda-feira (24).

Informações : Defesa Civil de Campo Grande (telefone 199), Corpo de Bombeiros (telefone 193) e Fala CG (156).

Dourados

Mesmo cenário em Dourados, tanto nesta tarde quanto no período da noite. Temperatura não deve passar dos 34°.

Região Leste

Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba também têm alerta de chuvas intensas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, hoje (23) à tarde e noite. As temperaturas não devem passar dos 34° em Três Lagoas e Aparecida do Taboado e dos 32° em Paranaíba.

Região Norte

Em Coxim e Sonora a máxima deve ficar em 34° e em Pedro Gomes 33°. Os períodos da tarde e noite deste domingo (23) devem ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Pantanal

Mesmo cenário na região pantaneira. Em Corumbá, a máxima deve ser de 35° e em Porto Murtinho 33°.