Bazar solidário arrecada recursos para crianças e adolescentes

Durante os dias 5 e 6 de fevereiro, o Fort Atacadista Cafezais (Avenida Gury Marques, 7418) recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. Toda a arrecadação será destinada ao Centro de Promoção Social Palotinas (Cprospal), que atende jovens de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade.

A ação disponibiliza à comunidade uma variedade de produtos doados, incluindo perfumes, brinquedos, eletrônicos, relógios, vestuário e até câmeras de segurança. Todos os itens podem ser adquiridos com dinheiro ou cartões de débito e crédito.

Participar do bazar é apoiar causas sociais

A Cprospal atende 65 crianças e adolescentes no período vespertino, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. O centro oferece atividades socioeducativas e culturais contínuas, planejadas para promover cidadania, convivência, expressão por meio de práticas esportivas, socialização e formação pessoal.