Bazar solidário arrecada recursos para crianças e adolescentes

Durante os dias 5 e 6 de fevereiro, o Fort Atacadista Cafezais (Avenida Gury Marques, 7418) recebe um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal. Toda a arrecadação será destinada ao Centro de Promoção Social Palotinas (Cprospal), que atende jovens de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade.
A ação disponibiliza à comunidade uma variedade de produtos doados, incluindo perfumes, brinquedos, eletrônicos, relógios, vestuário e até câmeras de segurança. Todos os itens podem ser adquiridos com dinheiro ou cartões de débito e crédito.
Participar do bazar é apoiar causas sociais
A Cprospal atende 65 crianças e adolescentes no período vespertino, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. O centro oferece atividades socioeducativas e culturais contínuas, planejadas para promover cidadania, convivência, expressão por meio de práticas esportivas, socialização e formação pessoal.
Sobre a Cprospal
O Cprospal é resultado de um trabalho contínuo iniciado em 2008, quando atendia apenas 17 crianças no Bairro Jardim Aero Rancho, na residência das Irmãs Palotinas. Desde então, a entidade expandiu sua atuação, oferecendo oficinas, laboratórios de informática e atividades lúdicas e educativas de forma permanente e planejada. A arrecadação do bazar contribui diretamente para a manutenção desses programas.
Participação
Interessados podem se dirigir ao Fort Atacadista Cafezais nos dois dias de evento, com horários de funcionamento das 7h às 16h, para conferir os produtos disponíveis. Para aqueles que desejam conhecer a estrutura do centro antes de contribuir, é possível agendar visitas de forma prévia, garantindo transparência e aproximação da população com a causa.
Como participar
- Bazar solidário com itens doados pela Receita Federal
- 5 e 6 de fevereiro (quinta e sexta-feira)
- 7h às 16h
- Estacionamento do Fort Atacadista Cafezais – Avenida Gury Marques, 7418 | Esquina Av. Cafezais | Vila Olinda
- Pagamento: Dinheiro, cartão de débito e crédito