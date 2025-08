Passageiro é preso com droga em fundo falso de mala em Corumbá

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1º) por tráfico de drogas, após ser flagrado com entorpecentes escondidos em um fundo falso de mala durante abordagem da Polícia Militar a um ônibus interestadual, nas imediações do Posto Fiscal Lampião Aceso, em Corumbá.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe da Força Tática realizava a vistoria em um ônibus que seguia de Corumbá para Campo Grande e um passageiro demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre sua bagagem, o que motivou uma fiscalização mais detalhada.

Com apoio do motorista do ônibus, os policiais localizaram uma segunda mala do suspeito, onde encontraram um tablete de maconha do tipo skunk, pesando 2,168 quilos.

Além disso, durante revista pessoal, foi encontrada uma trouxinha de substância semelhante à cocaína, com 0,70 grama, dentro da carteira do homem. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.