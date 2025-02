Passageiros precisam descer de ônibus para subir ladeira em Campo Grande

Os passageiros do transporte coletivo, da linha 072, que realiza o trajeto do Terminal Morenão ao Nova Bahia em Campo Grande, foram surpreendidos com o pedido inusitado do motorista, para descerem do veículo na manhã desta quarta-feira (12).

Os usuários do coletivo que passa pela rua Paulo Coelho Machado, conhecida pela inclinação acentuada da via, a duas quadras da Avenida Mato Grosso, precisaram descer do ônibus para que o veículo pudesse subir a via. Segundo o relato de passageiros, o ônibus estava cheio.

Os passageiros precisaram andar por alguns metros, até que o coletivo alcançasse a parte menos íngreme da via. Depois, todos voltaram a embarcar no ônibus. A situação foi registrada por volta das 6:30 da manhã.

Sobre esta situação, nós perguntamos ao Consórcio Guaicurus, responsável pela administração do serviço na Capital, qual a orientação dada aos profissionais e o que pode ser feito para evitar que casos como esse ocorram, no entanto até o momento ainda não tivemos resposta.