Passe do Estudante 2026: veja regras, prazos e como solicitar o benefício

Estudantes que pretendem utilizar o Passe do Estudante 2026 em Campo Grande precisam ficar atentos às regras de cadastro, aos custos para novos beneficiários e ao calendário de validação e entrega dos cartões.

O processo envolve etapas digitais e presenciais, além da confirmação obrigatória pelas instituições de ensino.

Quem vai solicitar o benefício pela primeira vez ou não recebeu o passe em 2025 deve pagar o valor correspondente a três tarifas de ônibus para a emissão do cartão de 2026. Já os cartões utilizados no ano passado serão substituídos sem cobrança adicional.

Em todos os casos, é obrigatória a inclusão de uma foto digital no sistema, seja para novos cadastros ou para recadastramentos que exijam atualização.

O pagamento da taxa pode ser feito nos terminais urbanos ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar.

A foto enviada deve seguir critérios técnicos, como fundo neutro, imagem frontal, ausência de acessórios que dificultem a identificação e resolução mínima de 350 dpi. Caso a imagem seja recusada, o estudante pode reenviá-la.

Após a validação da foto, o aluno deve preencher o cadastro com CPF, data de nascimento e endereço completo, incluindo duas vias laterais. O formulário precisa ser impresso e entregue na escola, que é responsável pela validação final. A entrega dos cartões segue um cronograma semanal definido pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Correções e situações específicas

Antes da validação pela escola, eventuais correções cadastrais podem ser feitas diretamente no site. Depois dessa etapa, alterações só são permitidas de forma presencial na Central do Passe do Estudante, também na Rua 25 de Dezembro. Estudantes com guarda compartilhada precisam comparecer presencialmente para registrar os dois endereços.

As escolas também são responsáveis por informar mudanças de endereço, turno, curso ou linhas de transporte utilizadas por estudantes já beneficiados. Em unidades com ponto de comunicação integrado, a revalidação ocorre automaticamente. Nos demais casos, o procedimento pode ser feito em terminais ou estações Peg Fácil.

Calendário e entrega dos cartões

O calendário de envio e validação dos cadastros ocorre semanalmente até novembro de 2026. Cada período define o prazo para validação pelas escolas e a data prevista para entrega dos cartões. A solicitação do passe pode ser feita ao longo de todo o ano de 2026, respeitando esse cronograma.

Após a emissão, os cartões são encaminhados para os órgãos responsáveis conforme o tipo de instituição de ensino. A retirada deve ser feita pelo estudante maior de idade ou pelo responsável legal.

Caso o cartão não seja retirado em até dez dias, ele retorna à Agetran e o benefício é cancelado, salvo apresentação de justificativa.

Uso irregular e prazo final

O uso do Passe do Estudante fora das regras — como emprestar o cartão, utilizá-lo em dias não letivos ou em trajetos não autorizados — pode gerar penalidades previstas na legislação municipal.

O prazo final para cadastro e recadastramento do Passe do Estudante 2026 é 15 de novembro de 2026, quando o sistema será atualizado para o ano seguinte. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 156 ou diretamente nos pontos de atendimento relacionados ao benefício.

