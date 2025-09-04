Governo de MS moderniza Passe Livre Intermunicipal e adota carteirinha digital a partir deste mês

A identificação do benefício passa a ser exclusivamente digital, pelo app MS Digital ou pelo site oficial; mudança alcança 77.645 usuários entre idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes.

O Programa Passe Livre Intermunicipal de Mato Grosso do Sul inicia, a partir deste mês, uma fase de modernização que substitui o cartão físico pela carteirinha 100% digital, acessível pelo aplicativo MS Digital ou pelo site passelivredigital.ms.gov.br. De acordo com a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), 77.645 pessoas são contempladas atualmente: 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes.

O que é o Passe Livre Intermunicipal?

Voltado à inclusão social, o Passe Livre garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica. Com a digitalização, o documento pode ser apresentado diretamente no celular, evitando extravios e danos do cartão físico e agilizando renovações. Para usar a carteirinha digital, o beneficiário informa CPF e data de nascimento no MS Digital.

O processo de migração começou em 2024, com reuniões técnicas, cursos de capacitação e encontros regionais para orientar os municípios. Testes foram realizados ao longo do ano para preparar a substituição definitiva do modelo físico, em uma medida que também reduz o uso de plástico e papel, reforçando o compromisso ambiental do Estado.

Quem tem direito ao benefício?

Têm direito ao benefício idosos (60+) e pessoas com deficiência com laudo médico do SUS e renda per capita de até dois salários mínimos, residentes em Mato Grosso do Sul. Em casos indicados por equipe multiprofissional, o direito pode se estender a acompanhantes. A solicitação deve ser feita nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), com apresentação de documento pessoal e comprovação de requisitos.

Onde solicitar o benefício?

Para informações e suporte, os contatos disponíveis são (67) 3318-4145 e 3318-4113, além do e-mail [email protected]. Com a carteirinha digital, o Governo do Estado aposta em praticidade, segurança e acessibilidade, aproximando o serviço do cidadão e modernizando a política pública de mobilidade intermunicipal.