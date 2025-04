Pavilhão Brasil abre as portas na Expo Osaka 2025

*Por Silvio Mori direto do Japão

Dois prédios que somam mil metros quadrados formam o pavilhão Brasil na Expo Osaka 2025. Este espaço foi aberto nesta segunda-feira (14) para os visitantes, com um convite para a transformação de um mundo melhor.

No interior do primeiro espaço, há objetos infláveis que remetem a uma floresta, ilhas com cadeiras de praia e papéis espalhados com mensagens de diversos autores. Além disso, há bonecos em formas de ser humano e animais.

Na parede, sacolas recicláveis cheias de ar também fazem o movimento para cima e para baixo.

A curadoria do local ficou por conta de Bia Lessa. Ela definiu todo o trabalho como um convite de união entre todas as nações para a transformação.

“Neste pavilhão é na realidade um movimento, mais que qualquer outra coisa. É um movimento de vida, de potência e de transformação. Tudo é possível, a vida tem uma potência extraordinária, mas a potência de destruição humana é sem limite”, explicou Lessa.

O pavilhão Brasil é organizado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Esta é a segunda vez que o país participa da Exposição Mundial no Japão, a primeira foi em 1970.

Para o presidente da entidade, Jorge Viana, o Brasil volta em momento oportuno. O país pode mostrar suas potencialidades diante dos desafios mundiais, como as crises climáticas, as de identidades e os grandes desafios.

“O Brasil vem com o propósito de falar da vida, que nós temos produtos para ajudar a enfrentar a segurança alimentar, que temos uma matriz energética, que é limpa e sustentável, que temos minerais críticos para a nova indústria”, destacou Viana.

Parangoromos

No segundo prédio, tem a Sala Parangoromos. O visitante entra e pode sair vestindo um parangoromo. Esta é uma fusão da vestimenta parangolé com hagoromos, vestimenta tradicional japonesa associada à leveza e espiritualidade.

Serão distribuídos mil parangoromos por dia, há ainda tinta branca que os visitantes podem se pintar no rosto ou nas mãos.

Sala Multiuso

Há também uma sala multiuso, onde serão realizados painéis de debates e outras atrações ao longo dos seis meses de duração da Expo Osaka 2025.