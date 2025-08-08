Pavimentação da MS-444 deve ampliar integração do Bolsão com Campo Grande

A pavimentação de 17,06 quilômetros da MS-444, em Selvíria, vai criar um novo corredor logístico para o escoamento de produtos do Bolsão até Campo Grande e outros mercados.

O trecho liga a MS-112, que conecta Três Lagoas a Inocência, à BR-158, rota entre Três Lagoas e Selvíria.

O investimento é de R$ 39,3 milhões, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A licitação foi homologada em 18 de julho.

A empresa vencedora terá 480 dias para executar a obra, além de 120 dias adicionais para ajustes e encerramento do contrato.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a pavimentação vai encurtar distâncias, reduzir custos e garantir mais segurança no transporte de passageiros e cargas.

Para a economia da Capital, a ligação representa mais agilidade na chegada de mercadorias vindas do interior e destinadas a outros estados.

Selvíria, a 75 km de Três Lagoas, mantém a pecuária como atividade principal, mas vem ampliando a atuação em indústrias oleiro-cerâmicas, derivados de leite, confecções, frigoríficos e sucroalcooleiras.

O Bolsão tem forte integração comercial com São Paulo, Minas Gerais e Goiás, atuando como fornecedor de produtos básicos e comprador de insumos e máquinas.

A emissão da ordem de início deve ocorrer nos próximos meses.

*Com informações da Agesul