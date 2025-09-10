Veículos de Comunicação
INFRAESTRUTURA

Pavimentação em Rio Verde leva asfalto a três bairros e deve impulsionar turismo

Obras de R$ 15,8 milhões incluem drenagem e beneficiam áreas populosas

Fernando de Carvalho

18 ruas de três bairros do município receberão 32.779,31 metros quadrados de asfalto e 6.116,47 metros de drenagem - Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo
18 ruas de três bairros do município receberão 32.779,31 metros quadrados de asfalto e 6.116,47 metros de drenagem - Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

A pavimentação em Rio Verde, no norte de Mato Grosso do Sul, está transformando a rotina de moradores e turistas. Com investimento de R$ 15,8 milhões, 18 ruas de três bairros do município receberão 32.779,31 metros quadrados de asfalto e 6.116,47 metros de drenagem.

As obras atendem uma demanda antiga e devem melhorar o tráfego, reduzir poeira e valorizar imóveis.

Turismo e infraestrutura lado a lado

Conhecida por balneários de águas cristalinas e cachoeiras que atraem visitantes durante todo o ano, Rio Verde é um dos destinos turísticos mais procurados do Estado. Com as melhorias na infraestrutura urbana, a expectativa é de que o setor turístico seja fortalecido e novas oportunidades de negócios surjam.

Bairros contemplados pela obra

As frentes de trabalho contemplam a Vila Ouro Verde, Jardim Semíramis e Coronel Manoel Mariano. Nessas regiões, as ruas sem pavimentação causavam transtornos em dias de chuva e geravam reclamações frequentes dos moradores. A execução das obras sinaliza um avanço no atendimento a essa demanda.

Expectativa de transformação urbana

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o projeto tem como objetivo facilitar o tráfego de veículos e melhorar a rotina de quem vive e trabalha nessas regiões.

Ele afirma que a iniciativa prepara as cidades para receber novos empreendimentos e garante infraestrutura urbana adequada em todo o Estado.

*Com informações do Governo de MS

