PCMS prende homem suspeito de importunar sexualmente quatro mulheres em show gospel

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMMS) prendeu um homem de 45 anos investigado pela prática de importunação sexual contra quatro vítimas, entre elas uma adolescente de 17 anos. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas e a Seção de Investigação Geral (SIG) de Paranaíba cumpriram o mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (19).

Os fatos ocorreram na noite de 12 de setembro em um show gospel, quando um grupo de jovens de outro município viajou em uma van fretada por uma instituição religiosa. As vítimas estavam próximas ao palco, em meio à grande aglomeração de pessoas.

O investigado, que era considerado uma pessoa de confiança das jovens, teria se aproximado e encostado sua região pubiana nas nádegas da primeira vítima. Em choque e desconfiando da própria percepção devido à relação de respeito com o indivíduo, ela não reagiu. O mesmo comportamento teria sido repetido contra outras duas vítimas.

Devido ao escuro e à concentração de pessoas, o contato sexual não consentido não foi notado pelos demais presentes no evento. Após se afastarem da multidão, uma das jovens começou a chorar. Elas conversaram e revelaram ter sido vítimas da mesma conduta praticada pelo homem.

Durante a investigação, uma quarta mulher, de 25 anos, procurou a Polícia Civil, relatando ter sido vítima do indivíduo no mesmo evento e que também duvidou do ocorrido inicialmente por confiar nele.

Antecedentes

A Polícia Civil descobriu que o investigado já teria praticado, em tese, importunação sexual contra outra adolescente no município de Jales (SP) há vários anos, fato que teria motivado sua mudança daquela localidade. A mulher ouvida como testemunha confirmou os abusos, mostrando semelhança com a prática delitiva em curso.

O delegado responsável pela DAM de Três Lagoas representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário, diante da gravidade das condutas, da pluralidade de vítimas e da necessidade de preservar a ordem pública. O investigado está à disposição da Justiça.