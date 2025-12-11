PCMS publica resultado de concurso e classificação com excedentes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (11), o resultado do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, que reúne as funções de investigador e escrivão. Os candidatos já podem consultar a classificação e o desempenho nas etapas, como avaliação psicotécnica e exame médico-odontológico.

O concurso oferece 400 vagas no total — 300 para investigador e 100 para escrivão —, mas o resultado final lista quase o dobro de candidatos. Foram 196 classificados para escrivão e 772 para investigador, número que supera amplamente a oferta inicial e indica o alto volume de concorrentes.