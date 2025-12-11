Veículos de Comunicação
Campo Grande

PCMS publica resultado de concurso e classificação com excedentes

Candidatos tem até sexta-feira (12) para apresentar recurso contra o resultado

Karina Anunciato

Lista apresenta os nomes dos classificados para os cargos de investigador e escrivão (Foto: Reprodução/ Polícia CIvil)
Lista apresenta os nomes dos classificados para os cargos de investigador e escrivão (Foto: Reprodução/ Polícia CIvil)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (11), o resultado do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, que reúne as funções de investigador e escrivão. Os candidatos já podem consultar a classificação e o desempenho nas etapas, como avaliação psicotécnica e exame médico-odontológico.

O concurso oferece 400 vagas no total300 para investigador e 100 para escrivão —, mas o resultado final lista quase o dobro de candidatos. Foram 196 classificados para escrivão e 772 para investigador, número que supera amplamente a oferta inicial e indica o alto volume de concorrentes.

A disputa também foi marcada pela grande procura: mais de 20 mil pessoas se inscreveram para a seleção, cujas provas ocorreram em setembro. Quem desejar contestar algum ponto do resultado tem até sexta-feira (12) para apresentar recurso, conforme orientações do edital.

O resultado completo está disponível no Diário Oficial do Estado, no site do Instituto Avalia.

