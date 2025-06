Peão que matou mulher queimada no Pantanal já está no presídio de Corumbá

Lourenço Xavier, de 54 anos, autor confesso do assassinato da faxineira Eliana Guanes, de 59 anos, foi encaminhado para o presídio masculino de Corumbá (MS), nesta segunda-feira (9). Após prestar depoimento à Polícia Civil nesse domingo (8), o peão passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.



O delegado plantonista que atendeu ao caso, Jean Jorge Castro, informou que aguarda os laudos da perícia técnica e necroscópico para encaminhar o inquérito à Delegacia da Mulher.

As testemunhas do crime já foram ouvidas e a dinâmica do assassinato foi esclarecida com esses depoimentos e a confissão do peão.

“Ele alegou que existia uma desavença com a vítima, que nada foi premeditado […] Nós estamos classificando pelo feminicídio em razão do menosprezo pela condição de mulher. O autor tinha uma certa raiva, um certo menosprezo pela vítima, tanto que no dia do crime não houve desavença entre eles“, informou o delegado.

Lourenço já tinha passagens pela polícia por furto e violência doméstica e foi encaminhado para o Estabelecimento Penal de Corumbá, considerado de média complexidade, onde deve aguardar até o julgamento do caso.

Eliana Guanes – Foto: Redes Sociais

O velório de Eliana Guanes foi realizado nesta segunda, em Campo Grande. O corpo foi enterrado no final da manhã no cemitério do Cruzeiro.

Desavenças e o crime

Lourenço Xavier estava há apenas três meses como peão na fazenda São Paulino, no Pantanal da Nhecolândia. A vítima, Eliana Guanes, já trabalhou anteriormente na propriedade e havia retornado há cerca de um mês, na função de faxineira.

De acordo com o relato de funcionários da fazenda, Lourenço discutia com Eliana desde que ela chegou ao local. A cozinheira da propriedade revelou que o peão costumava assediá-las e, no dia do crime, “ele disse que não aceitava não de mulher nenhuma“.

A colega de trabalho de Eliana também teria sido ameaçada de morte por Lourenço. “Depois que ele jogou a gasolina e ateou fogo nela, ele saiu correndo dizendo que eu ia ser a próxima“, relatou a cozinheira.

A prisão

Após atear fogo em Eliana, por volta das 14h de sexta-feira (6) Lourenço fugiu a pé até uma fazenda vizinha, distante cerca de seis quilômetros do local do crime. Foi lá que ele buscou refúgio e disse que se entregaria à polícia.

Lourenço foi preso em flagrante por volta das 3h da madrugada de sábado por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/PMMS), que estava em viagem ao Norte do Estado.

Aos policiais militares, o peão disse que “foi uma briga por conta do serviço. […] Que ela relatava ao patrão algumas situações que ocorriam, o que gerou animosidade“, informou o comandante do Bope, major Rafael Custódio Alves.

Por conta da dificuldade de acesso à região, a viatura do Bope só conseguiu chegar à Corumbá, para entregar o preso à Polícia Civil, quase 24 horas depois do assassinato.

