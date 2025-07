Pecuarista é preso por suspeita de matar vizinho em disputa por gado em Dourados

A morte do produtor rural, Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, teria acontecido após discussão por conta da entrada de gado na fazenda do suspeito. O crime ocorreu na manhã da quinta-feira (10), em uma fazenda localizada às margens da MS-468, no distrito de Itahum, zona rural de Dourados, cidade localizada a 225km de Campo Grande.

Paulo Afonso de Lima Lange, de 65 anos foi preso em sua própria fazenda, em Itahum, e levado à Depac de Dourados. Ele vai passar por audiência de custódia, caso a prisão seja mantida, o pecuárista deve ser transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Foto: Reprodução Rede Social

Volnei teria sido atingido no peito por um disparo de arma de fogo. Após cometer o crime, o suspeito fugiu.

Segundo informações, o atirador e Volnei eram vizinhos de fazenda e há tempos discutiam por questões envolvendo as duas propriedades.

Nesta manhã, o gado da vítima escapou e adentrou o espaço vizinho, causando novo desentendimento.

Em determinado momento, ele e o filho do autor chegaram a entrar em luta corporal, quando o homem atirou, acertando o vizinho no peito e o matando de forma instantânea.

“Testemunhas disseram que o disparo ocorreu após discussão entre pai e filho contra a vítima. Havia entre eles disputas em limites territoriais e alguns conflitos que resultaram neste fato”, disse o delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Matheus Rocha Rodrigues Alves.

Após o óbito, o autor pediu para que um funcionário de Volnei pegasse o corpo para levar à propriedade, fato negado pelo trabalhador.

Ainda conforme o site, o homem então teria colocado o rival na caminhonete e dirigido até a sede vizinha, deixando-o no local. Essas informações ainda são apuradas pela polícia.

Investigações e Homicídio

Ainda conforme o delegado da Depac, o caso foi registrado como homicídio e as investigações agora ficam a cargo do SIG (Setor de Investigações Gerais).