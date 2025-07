Pedestre morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro na Afonso Pena

Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (6) no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel, em Campo Grande. O motorista do veículo que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado pelas autoridades.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 2h30, quando um carro trafegava pela Avenida Ernesto Geisel, sentido sul-norte, e atingiu a vítima, que atravessava a Avenida Afonso Pena no sentido leste-oeste. O impacto foi fatal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando a equipe da viatura Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) chegou ao local. A identidade do pedestre, um homem com aproximadamente 50 anos, ainda não foi oficialmente confirmada até a última atualização da ocorrência.

Investigação do Acidente

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil, juntamente com perito criminal e investigadores, iniciou os trabalhos de apuração. Apesar da presença de câmeras de segurança em um edifício residencial próximo e do sistema de videomonitoramento público, as imagens que possam identificar o veículo ainda não foram acessadas.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela fuga do local para evitar a responsabilidade penal ou civil. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que tenta localizar o motorista.