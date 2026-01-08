Pedro Gomes lidera volume de chuva em MS, nas últimas 24 horas

Pedro Gomes registrou o maior volume de chuva em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, com 44 milímetros acumulados, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) atualizados na manhã desta quinta-feira (8). O município lidera o ranking de precipitação em um período marcado por instabilidade atmosférica, calor intenso e ventos fortes em diferentes regiões do Estado.

Campo Grande aparece na segunda posição, com 33,6 mm de chuva. Em seguida vêm Alcinópolis, com 27,6 mm, Sonora, com 24,6 mm, São Gabriel do Oeste, com 21,2 mm, e Corumbá, com 20,6 mm. Municípios como Ribas do Rio Pardo, Ponta Porã e Coxim também registraram precipitação, porém em volumes menores.

Apesar da chuva em parte do território sul-mato-grossense, o calor segue predominante. Porto Murtinho liderou o ranking das temperaturas máximas na quarta-feira (7), ao atingir 38,5 °C. Corumbá, Aquidauana, Pedro Gomes e Água Clara tiveram máximas acima dos 36 °C. Em Campo Grande, os termômetros chegaram a 32,7 °C.

A combinação de calor e chuva irregular contribuiu para índices baixos de umidade relativa do ar. Porto Murtinho registrou mínima de 18%, nível considerado crítico. Três Lagoas, Água Clara e Jardim ficaram abaixo dos 35%. Na Capital, a umidade mínima chegou a 40%.

Ventos fortes também foram observados. Em Costa Rica, as rajadas atingiram 78,1 km/h. Em Sonora, chegaram a 63 km/h, aumentando o risco de transtornos como quedas de galhos, destelhamentos e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

Previsões Meteorológicas e Impactos

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, não há um sistema único concentrando as chuvas no Estado.

“Os fatores que estão atuando são típicos do verão, fortalecidos pela Zona de Convergência do Atlântico Sul e pelo aporte de umidade da Amazônia. Além disso, um centro de baixa pressão no Paraguai potencializa a formação de nuvens de trovoadas no centro-sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul”, explica.

De acordo com ele, esse padrão deve continuar, principalmente no período da tarde. A previsão indica redução das instabilidades por volta do dia 13, mas com retorno das chuvas mais intensas a partir do dia 20.

Chuvas Recentes e Distribuição Geográfica

Em Campo Grande, houve registro de chuva durante a madrugada. Na região do Museu José Antônio Pereira e na Vila Progresso, foram 17,4 mm. No Centro, 13 mm. No Jardim Panamá, 15,6 mm, enquanto no Carandá Bosque o volume foi de apenas 1 mm. No interior, Rochedo registrou 2,4 mm e São Gabriel do Oeste, 6,6 mm.

A previsão segue indicando pancadas de chuva à tarde em Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju e Bandeirantes nos próximos dias.