Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Peixe apreendido durante a piracema é doado a hospital em Dourados

Pintado de 1,40 metro foi capturado de forma irregular no Rio Dourados e teve destinação social

Fernando de Carvalho

Pintado doado tem 21kg - Foto: Divulgação/PMA
Pintado doado tem 21kg - Foto: Divulgação/PMA

Um pintado de 1,40 metro e 21 quilos, apreendido durante fiscalização no período da piracema, foi doado ao Hospital da Vida, em Dourados. O peixe havia sido capturado de forma ilegal no Rio Dourados e foi interceptado durante o transporte.

A apreensão ocorreu no início do mês, durante uma ação da Polícia Militar Ambiental (PMA), que fiscaliza a pesca no período de defeso. Após os trâmites legais, o pescado teve destinação social, conforme previsto na legislação ambiental.

A legislação permite que peixes e outros bens apreendidos em infrações ambientais sejam doados a instituições públicas ou beneficentes, desde que estejam em condições adequadas para consumo humano.

De acordo com dados da própria corporação, somente neste ano a sede da PMA em Dourados já destinou mais de 250 quilos de pescado apreendido a instituições, com prioridade para entidades sem fins lucrativos, como hospitais e organizações assistenciais.

*Com informações da PMA

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos