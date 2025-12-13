Peixe apreendido durante a piracema é doado a hospital em Dourados

Um pintado de 1,40 metro e 21 quilos, apreendido durante fiscalização no período da piracema, foi doado ao Hospital da Vida, em Dourados. O peixe havia sido capturado de forma ilegal no Rio Dourados e foi interceptado durante o transporte.

A apreensão ocorreu no início do mês, durante uma ação da Polícia Militar Ambiental (PMA), que fiscaliza a pesca no período de defeso. Após os trâmites legais, o pescado teve destinação social, conforme previsto na legislação ambiental.

A legislação permite que peixes e outros bens apreendidos em infrações ambientais sejam doados a instituições públicas ou beneficentes, desde que estejam em condições adequadas para consumo humano.

De acordo com dados da própria corporação, somente neste ano a sede da PMA em Dourados já destinou mais de 250 quilos de pescado apreendido a instituições, com prioridade para entidades sem fins lucrativos, como hospitais e organizações assistenciais.

*Com informações da PMA