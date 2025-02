Penitenciária Federal em Campo Grande terá muralha e novas câmeras

Uma muralha de segurança será construída ao redor da Penitenciária Federal em Campo Grande. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que anunciou investimentos para aumentar a segurança das cinco penitenciárias federais no Brasil

A obra está prevista para ser licitada ainda no primeiro semestre de 2025, com orçamento estimado em 42 milhões de reais. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explicou a importância da construção dessas muralhas.

“É uma obra defensiva, não é um muro comum, é um muro que se aprofunda na terra, que tem uma blindagem, é um muro que tem um efeito dissuasório para evitar invasões, evitar fugas. Portanto, do ponto de vista psicológico é extremamente importante e também do ponto de vista material, tendo em vista a sua efetividade. Nós podemos garantir que não registraremos nenhuma fuga daqui para frente, podemos garantir isto de forma bastante convicta”, afirmou o ministro

O anúncio foi feito na última quinta-feira (14), em uma data simbólica: o primeiro aniversário da fuga registrada na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando dois presos conseguiram escapar. Eles foram recapturados 50 dias depois.

Além da construção das muralhas, outras medidas serão implementadas para fortalecer a segurança do sistema penitenciário federal. Entre elas, estão revistas diárias nos complexos, coleta de perfis biométricos e genéticos dos detentos e a instalação de novas câmeras de monitoramento. A unidade em Campo Grande receberá 32 novos equipamentos, a menor quantidade entre as unidades federais

De acordo com o último Relatório de Informações Penais (Relipen), que tem como base o primeiro semestre de 2024, a Penitenciária Federal em Campo Grande abriga 139 presos, sendo a segunda maior ocupação entre as cinco unidades federais, atrás apenas de Catanduvas, no Paraná. Cada penitenciária federal possui capacidade para 208 vagas.