Perdeu o prazo? Veja o que fazer se seu título de eleitor for cancelado

O prazo para regularizar o título de eleitor terminou na última segunda-feira (19), deixando mais de 90 mil eleitores de Mato Grosso do Sul em risco de ter o documento cancelado.

Os dados são do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados nesta terça-feira (20). A lista definitiva dos cancelamentos será divulgada no dia 3 de junho.

A situação atinge quem deixou de votar em três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa e sem quitar as multas correspondentes. O TSE ainda analisa os dados, e os números podem sofrer alterações até a divulgação oficial.

Quais as consequências do cancelamento?

Quem tiver o título cancelado enfrentará uma série de restrições até que a situação seja regularizada. Entre os principais problemas estão:

Impedimento para votar nas próximas eleições;

Dificuldade para emitir documentos, como passaporte ou carteira de identidade, em alguns casos;

Obstáculos para assumir cargos públicos;

Problemas para se matricular em instituições de ensino;

Suspensão de benefícios sociais.

Como regularizar o título?

Para resolver a pendência, o eleitor deve procurar um cartório eleitoral ou acessar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. Será necessário apresentar a documentação exigida e quitar eventuais débitos.

Porém, o simples pagamento das multas não evita o cancelamento — é preciso formalizar o pedido de regularização.

Consulta pode ser feita online

O cancelamento não será comunicado individualmente. Para verificar a situação, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral, selecionar a opção “Consultar situação eleitoral” e informar os dados solicitados. O serviço também está disponível pelo aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS.

*Com informações do TRE-MS