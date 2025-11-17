Período para pedir reaplicação do Enem 2025 começa nesta segunda

A partir desta segunda-feira (17) e até a próxima sexta-feira (21) os participantes do Enem 2025 que faltaram a um dos dias de prova podem solicitar a reaplicação do exame, desde que estejam enquadrados nas situações previstas no edital.

Tem direito ao pedido quem foi impedido de realizar a prova por problemas logísticos, como falta de energia elétrica ou falha de execução no local de aplicação, ou por doenças infectocontagiosas listadas no edital, entre elas tuberculose, influenza A e B, sarampo e covid-19.

O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e deverá estar acompanhado de documentos que comprovem a justificativa — por exemplo atestado médico completo ou laudo correspondente à condição, com assinatura, registro profissional e identificação do solicitante.

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem anexar a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. Quem tem dislexia, discalculia ou déficit de atenção deve apresentar declaração emitida por profissional ou entidade habilitada.

Mães lactantes podem solicitar reaplicação mediante certidão de nascimento da criança de até um ano ou documento que comprove gestação. Candidatos que necessitam de tempo adicional devem justificar a demanda conforme legislação. Pacientes internados podem participar com declaração do hospital que comprove estrutura adequada para a prova.

A reaplicação das provas foi marcada para os dias 16 e 17 de dezembro de 2025, sendo que o participante fará somente o dia em que ficou impedido de participar no exame regular.

Importante: o prazo para solicitar se encerra às 11h da sexta-feira, horário de Mato Grosso do Sul. Solicitações fora desse intervalo não serão admitidas.