Perseguição na BR-262 termina com apreensão de 111 kg de cocaína em Miranda

Uma fiscalização de rotina na BR-262 resultou na apreensão de 111 quilos de cocaína nesta segunda-feira (26), em Miranda, no oeste de Mato Grosso do Sul. A carga estava em um veículo que tentou fugir da abordagem policial e foi abandonado após perseguição.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes deram ordem de parada a um Toyota Corolla, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga pela rodovia. Após acompanhamento tático, o motorista deixou o carro e fugiu a pé. Buscas foram realizadas na região, porém o suspeito não foi localizado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 106,5 quilos de cloridrato de cocaína e 5 quilos de pasta base, totalizando 111 quilos do entorpecente.

A droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda, que ficará responsável pela investigação para identificar os envolvidos e a origem da carga.

*Com informações da PRF