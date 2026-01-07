Perseguição termina em tonelada de maconha apreendida

Uma perseguição policial na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraná terminou com a apreensão de 1.006 quilos de maconha e a recuperação de dois veículos roubados, na segunda-feira (5), em Itaquiraí.

A ação envolveu equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar de Naviraí. Durante a fiscalização, os agentes deram ordem de parada a uma Toyota Hilux, mas o motorista desobedeceu e iniciou fuga.

Após acompanhamento tático, o condutor abandonou a caminhonete e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido. Dentro do veículo, os policiais encontraram fardos de maconha e um rádio comunicador, equipamento comumente usado para monitorar a movimentação policial.

O veículo utilizava placas falsas e tinha registro de roubo ou furto em Maringá, no Paraná (PR), ocorrido em novembro de 2025.

Com o avanço das diligências, e apoio da Polícia Federal de Guaíra, os policiais localizaram um segundo veículo ligado ao caso: uma Toyota SW4, encontrada abandonada em Palotina (PR). O utilitário de luxo também circulava com placas adulteradas e havia sido roubado em Itajaí, Santa Catarina (SC), igualmente em novembro do ano passado. Ninguém foi preso no local.

O suspeito detido, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra, que dará sequência às investigações.