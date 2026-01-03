Pesquisa da ANP mostra variação de até 31% no preço do GLP em Campo Grande

A mais recente pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revela variações expressivas nos valores dos combustíveis em Campo Grande entre os dias 21 e 27 de dezembro de 2025. O maior destaque foi o gás de cozinha (GLP), que apresentou diferença de até 31% entre o menor e o maior preço encontrados na capital sul-mato-grossense.

Segundo a ANP, o botijão de 13 quilos do GLP foi vendido por valores entre R$ 95,00 e R$ 125,00, com preço médio de R$ 108,59 em 33 pontos pesquisados.

Entre os combustíveis líquidos, o etanol hidratado foi encontrado com preços entre R$ 3,78 e R$ 4,19, com média de R$ 3,93, em levantamento feito em 18 postos. A variação foi de cerca de 10%.

A gasolina comum, pesquisada em 23 estabelecimentos, teve preço médio de R$ 5,78, com valores oscilando entre R$ 5,53 e R$ 5,99. Já a gasolina aditivada apresentou média de R$ 6,03, variando de R$ 5,59 a R$ 6,29, em 20 postos.

O óleo diesel foi comercializado entre R$ 5,64 e R$ 6,05, com preço médio de R$ 5,86, enquanto o diesel S-10 teve média de R$ 6,00, com valores entre R$ 5,68 e R$ 6,19, conforme dados de 17 postos pesquisados.

No caso do GNV, a pesquisa identificou apenas um ponto de venda em Campo Grande, com preço único de R$ 4,59 por metro cúbico, sem variação no período.

A ANP destaca que as diferenças de preços refletem fatores como concorrência entre postos, custos logísticos e estratégias comerciais. Para o consumidor, a recomendação é pesquisar antes de abastecer, já que a variação pode representar economia significativa, especialmente em produtos de uso contínuo.