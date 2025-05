Pestalozzi de Campo Grande incentiva destinação solidária do Imposto de Renda

Campanha da entidade reforça que contribuição ao Fundo da Criança e do Adolescente pode transformar vidas

Faltando dois dias para terminar o prazo de entrega do imposto de renda, a Associação Pestalozzi de Campo Grande lembra de sua campanha de incentivo a população para fazer a “destinação solidária” do Imposto de Renda em 2025. A proposta é simples e poderosa. Ela destina parte do tributo devido para projetos sociais voltados à proteção de crianças e adolescentes, como os desenvolvidos pela entidade.

A destinação pode ser feita diretamente na declaração do IR. No campo de deduções, o contribuinte deve escolher o “Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” e informar o valor a ser repassado, respeitando o limite de até 3% para pessoas físicas. Importante destacar que essa ação não gera custo adicional ao contribuinte, mesmo para quem tem imposto a restituir.

Como Destinar Parte do Seu Imposto de Renda

Em 2024, mais de R$ 80 mil foram arrecadados por meio da destinação ao fundo e repassados à Pestalozzi. O valor permitiu que a instituição cobrisse despesas da Casa de Helena — lar de acolhimento para crianças com deficiência. Além disso, manteve os atendimentos de saúde, educação, assistência e inclusão que já beneficiam mais de 700 pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno neuromotor.

“Foi uma ajuda essencial para continuarmos garantindo o acesso dessas pessoas a projetos de educação, saúde, assistência social, lazer e inserção no mercado de trabalho”, afirma a presidente da Pestalozzi, Gysélle Tannous.

A Importância da Destinação Solidária

A expectativa da entidade é que a adesão aumente em 2025, especialmente com a ampliação da divulgação. A campanha também busca conscientizar sobre o poder de transformação de uma atitude simples. Tal ação não pesa no bolso do contribuinte, mas pode fazer enorme diferença na vida de quem mais precisa.