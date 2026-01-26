Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Petrobras anuncia novo corte no preço da gasolina nas refinarias

Novo valor passa a valer nesta terça-feira (27) e é o menor desde 2022

Arthur Ayres

Redução anunciada pela Petrobras passa a valer a partir desta terça-feira e pode impactar o preço final da gasolina nos postos - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Redução anunciada pela Petrobras passa a valer a partir desta terça-feira e pode impactar o preço final da gasolina nos postos - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) a redução de 5,2% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor entra em vigor a partir desta terça-feira (27).

Com a mudança, o preço médio do litro passa a ser de R$ 2,57, o que representa uma queda de R$ 0,14 em relação ao valor anterior. A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e, posteriormente, é misturado ao etanol pelas distribuidoras antes de chegar aos postos.

Segundo a estatal, desde dezembro de 2022, a redução acumulada no preço da gasolina chega a R$ 0,50 por litro. O recuo corresponde a 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última alteração no preço do combustível havia ocorrido em 21 de outubro de 2025, quando a gasolina sofreu uma redução de 4,9%. Desde então, os valores vinham sendo mantidos.

Impacto na inflação

A diminuição no preço da gasolina tende a contribuir para o controle da inflação. O combustível possui o maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país.

Apesar da redução nas refinarias, o valor final pago pelo consumidor nos postos pode variar. Isso ocorre porque o preço nas bombas depende de fatores como frete, mistura com etanol, impostos e a margem de lucro dos revendedores.

Diesel segue sem alteração

A Petrobras informou que o preço do diesel vendido às distribuidoras permanecerá inalterado. Ainda assim, desde dezembro de 2022, o combustível acumula redução de 36,3%, considerando a inflação do período.

*Com informações da Agência Brasil

