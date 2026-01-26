Petrobras anuncia novo corte no preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) a redução de 5,2% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor entra em vigor a partir desta terça-feira (27).

Com a mudança, o preço médio do litro passa a ser de R$ 2,57, o que representa uma queda de R$ 0,14 em relação ao valor anterior. A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e, posteriormente, é misturado ao etanol pelas distribuidoras antes de chegar aos postos.

Segundo a estatal, desde dezembro de 2022, a redução acumulada no preço da gasolina chega a R$ 0,50 por litro. O recuo corresponde a 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última alteração no preço do combustível havia ocorrido em 21 de outubro de 2025, quando a gasolina sofreu uma redução de 4,9%. Desde então, os valores vinham sendo mantidos.