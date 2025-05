PF apura fraudes milionárias em contratos da Secretaria Estadual de Educação

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) a Operação Vox Veritatis para investigar um esquema de fraudes em licitações da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS). A ação tem apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, e cumpre nove mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, empresários e servidores públicos da SED/MS teriam atuado juntos para direcionar contratos por meio da adesão a atas de registro de preços de outros órgãos públicos. Os fornecedores beneficiados pagavam uma comissão de 5% aos intermediários do esquema, que dividiam os valores com agentes públicos da secretaria.

Dinheiro apreendido durante a operação – Foto: PF/MS

Conforme apurado, apenas dois contratos sob suspeita já somam mais de R$ 20 milhões em recursos federais. O objetivo era contratar empresas de forma mais onerosa, burlando a concorrência e favorecendo os envolvidos no esquema.

O nome da operação — Vox Veritatis — vem do latim e significa “voz da verdade”, em alusão ao papel das investigações de revelar práticas ilícitas ocultas nos processos licitatórios da pasta.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos R$ 363.400 em espécie em Campo Grande (MS) e outros R$ 146.800 no Rio de Janeiro.

Desdobramento de outras operações

A ofensiva policial é desdobramento das operações “Mineração de Ouro” e “Terceirização de Ouro”, também conduzidas pela PF no estado.

Os investigados podem responder por peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações e contratos administrativos. A Polícia Federal não informou o número de servidores envolvidos nem os nomes dos alvos dos mandados.

A operação ocorre neste momento e o Governo de MS ainda não se pronunciou oficialmente sobre a atual investigação.

Imagens gravadas pela Polícia Federal durante o cumprimento de mandado

*Informações atualizadas às 7h38