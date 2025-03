PF cumpre mandados em Corumbá durante operação contra crimes sexuais na internet

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (12) uma operação nacional de combate a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação, chamada de Operação Nacional Proteção Integral, resultou no cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão em 22 estados do país, incluindo Mato Grosso do Sul.

No estado, a operação ocorreu na cidade de Corumbá, onde três mandados de busca e apreensão foram cumpridos e uma prisão preventiva foi realizada. A investigação contou com a participação da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá (Daiji-Cor), em atuação conjunta com a Polícia Civil do estado.

Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo identificar e prender indivíduos envolvidos no armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantojuvenil. Durante a ação, 17 pessoas foram presas em flagrante em diferentes estados do país.

Em nota, a PF reforçou a importância da prevenção e orientação por parte de pais e responsáveis para evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas desses crimes. “O monitoramento do que é acessado no ambiente virtual é fundamental para proteger os jovens de situações de risco”, destacou a corporação.

A Operação Proteção Integral foi coordenada pela unidade de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Federal e mobilizou cerca de 340 agentes em todo o país. O nome da ação faz referência às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura a proteção integral dos menores de idade.

*Com informações da Polícia Federal