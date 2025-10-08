PF cumpre mandados em MS em operação nacional contra abuso infantil na internet

A Polícia Federal cumpriu mandados em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (8) como parte da Operação Nacional Proteção Integral III, que combate crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet.

A ação, coordenada pela PF, ocorreu de forma simultânea em 16 estados brasileiros e teve como objetivo identificar e prender criminosos que compartilham ou produzem material de abuso infantil em ambientes virtuais.

Em todo o país, foram cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva, com o apoio de 617 policiais federais e 273 policiais civis. Até o momento, a operação resultou em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas — números que ainda estão sendo atualizados.

A operação é parte de um esforço nacional de enfrentamento a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Em 2025, entre janeiro e setembro, a PF já cumpriu mais de 1,6 mil mandados de prisão contra condenados por crimes sexuais em todo o país.

A corporação também reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo sobre riscos e comportamento seguro no ambiente digital.