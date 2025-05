PF desarticula esquema de falsificação de diplomas de enfermagem em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Panaceia, que mira um esquema criminoso de falsificação e uso de diplomas de curso superior em enfermagem em Mato Grosso do Sul.

A ação cumpriu ordens judiciais nos municípios de Eldorado e Miranda, ambas expedidas pela Justiça Federal da 3ª Região.

De acordo com a investigação, os suspeitos usavam diplomas falsos para obter registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (COREN-MS). Com isso, passaram a atuar de forma ilegal em hospitais públicos do estado.

Documentos e aparelhos apreendidos

Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e dispositivos eletrônicos que podem ajudar na identificação de outros envolvidos no esquema e na comprovação dos crimes.

Os investigados poderão responder por diversos delitos, entre eles falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão, estelionato e organização criminosa.

*Com informações da Polícia Federal