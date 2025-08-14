PF investiga fornecedores de armas e drogas na Capital

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Contra-Ataque III, com o objetivo de combater crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, além de determinar o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos investigados.

Investigação e Atuação da Polícia Federal

A investigação, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), apurou a atuação de uma organização criminosa especializada no tráfico de armas e drogas no Triângulo Mineiro. Após identificar fornecedores em Campo Grande, a 1ª Vara Criminal de Uberaba (MG) autorizou o compartilhamento das provas com a PF em Mato Grosso do Sul, possibilitando a continuidade da apuração.

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e mercadorias agrícolas para ocultar drogas e movimentar recursos ilícitos. O dinheiro era “lavado” por meio de atividades como comércio de veículos e oficinas mecânicas, disfarçando a origem criminosa dos valores.

Crimes e Penas

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.