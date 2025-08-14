Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Operação Contra-Ataque III

PF investiga fornecedores de armas e drogas na Capital

Operação cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão

Karina Anunciato

Operação é realizada em parceria entre a Polícia Federal e Receita Federal (Foto: Reprodução/ PF)
Operação é realizada em parceria entre a Polícia Federal e Receita Federal (Foto: Reprodução/ PF)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Contra-Ataque III, com o objetivo de combater crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, além de determinar o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos investigados.

Investigação e Atuação da Polícia Federal

A investigação, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), apurou a atuação de uma organização criminosa especializada no tráfico de armas e drogas no Triângulo Mineiro. Após identificar fornecedores em Campo Grande, a 1ª Vara Criminal de Uberaba (MG) autorizou o compartilhamento das provas com a PF em Mato Grosso do Sul, possibilitando a continuidade da apuração.

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e mercadorias agrícolas para ocultar drogas e movimentar recursos ilícitos. O dinheiro era “lavado” por meio de atividades como comércio de veículos e oficinas mecânicas, disfarçando a origem criminosa dos valores.

Crimes e Penas

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos