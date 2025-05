PF investiga grilagem de terras da União e fraudes ambientais em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Pantanal Terra Nullius, com o objetivo de desarticular um esquema de grilagem de terras da União e fraudes na comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) no Pantanal sul-mato-grossense. As ações também investigam a emissão irregular de Títulos de Cota de Reserva Ambiental Estadual (TCRAE).

A operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande e um em Rio Brilhante, no interior de Mato Grosso do Sul. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens e o bloqueio de valores que podem ultrapassar R$ 3 milhões.

Investigação

De acordo com as investigações, empresários e fazendeiros da região atuavam em conluio com servidores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer). O grupo falsificava documentos e os inseria em processos administrativos para obter ilegalmente a posse de áreas dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, região situada em faixa de fronteira.

Os investigados poderão responder por crimes como associação criminosa, usurpação de bens da União, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema público e infrações ambientais.

Canais de Denúncia

A Polícia Federal reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do canal online: https://forms.office.com/r/m75tcxze1v. A identidade do denunciante é preservada sob sigilo absoluto.