PF prende em MS suspeito de liderar rede de contrabando de cigarros

A Polícia Federal prendeu nesta semana um homem suspeito de chefiar uma rede de contrabando de cigarros com atuação em três municípios de Mato Grosso do Sul. A operação divulgada nesta sexta-feira (11) ocorreu em Iguatemi, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai, onde o investigado coordenava atividades ilícitas com ramificações em Eldorado e Juti.

Além de articular o contato com fornecedores no país vizinho, o preso – que não teve a identidade revela – também seria responsável pela logística do transporte dos produtos ilegais, repassando instruções a subordinados e mantendo diálogo com integrantes de escalão superior da organização criminosa.

A atuação do grupo, agora desarticulado, era considerada estratégica para o abastecimento do mercado ilegal de cigarros no Brasil, especialmente em áreas de difícil fiscalização ao longo da fronteira sul-mato-grossense.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Federal reforçou que a ação faz parte de uma série de medidas voltadas ao enfrentamento do crime organizado, com foco especial nas rotas de contrabando e tráfico internacional.