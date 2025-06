PF prende três durante operação em terra indígena no sul de MS

Três pessoas foram presas nesta quinta-feira (6) durante uma operação que teve como alvo uma série de crimes ocorridos na Aldeia Limão Verde, em Amambai, na região sul de Mato Grosso do Sul.

Os casos envolvem disputa por liderança na comunidade indígena e incluem suspeitas de ameaças, lesões corporais, posse ilegal de arma de fogo, disparos e tentativa de homicídio.

Policiais durante a ação = Foto: Divulgação/PF

A ação foi coordenada pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança. A operação, batizada de Nhemomba’e, cumpriu oito mandados de busca e apreensão.

Dois dos detidos tinham mandados de prisão — um deles preventivo — e o terceiro foi preso em flagrante por posse irregular de arma.

As investigações apontam que um dos alvos não aceitou o resultado das eleições realizadas no final de 2024 para escolha do novo cacique da aldeia. Desde então, o suspeito teria se autoproclamado líder e começado a impor sua autoridade por meio da força, desrespeitando a decisão da comunidade.

De acordo com a Polícia Federal, os levantamentos continuam para apurar se há outros envolvidos na tentativa de instaurar um controle paralelo dentro da aldeia. Até o momento, os nomes dos investigados não foram divulgados.

*Com informações da Polícia Federal