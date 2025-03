PGE-MS abre seleções com bolsas de até R$ 9,3 mil; oportunidades vão de estágio a residência jurídica

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) está com três seleções abertas para diferentes perfis de formação em Direito e áreas afins. Os processos seletivos envolvem vagas para assessor de procurador, residente jurídico e estagiários de nível superior.

As inscrições começam nesta segunda-feira (24) e vão até 8 de abril de 2025, pelo site www.concursos.ms.gov.br.

Cadastro reserva para assessor com salário de R$ 9,3 mil

O cargo de assessor de procurador exige formação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou a comprovação de aprovação no Exame da Ordem. O salário é de R$ 9.340,66 para 40 horas semanais de trabalho em Campo Grande. A seleção é para formação de cadastro reserva.

A seleção será composta por uma única fase: prova objetiva com 60 questões, marcada para 1º de junho de 2025. Os candidatos precisam acertar pelo menos sete questões por disciplina e um mínimo de 35 no total para serem considerados habilitados. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Residência jurídica oferece bolsa de R$ 2,6 mil

A PGE também abriu processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica, voltado a bacharéis em Direito formados há menos de três anos ou matriculados em cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Os residentes atuarão sob supervisão de procuradores, com jornada de 25 horas semanais, e bolsa de R$ 2.603,63, além de auxílio-transporte.

As vagas estão distribuídas entre Campo Grande, Dourados e Coxim. A prova objetiva contará com 50 questões e também será aplicada em 1º de junho. Os turnos dos exames das duas seleções foram organizados para permitir que o mesmo candidato participe de ambas.

Estágio com vagas em diversas áreas

O processo seletivo para o Programa de Estágio Remunerado é voltado a estudantes de Direito, Jornalismo, Ciências Contábeis, Audiovisual e cursos de Tecnologia da Informação. As vagas são para Campo Grande, com exceção da área jurídica, que também contempla estudantes de Coxim e Dourados.

A bolsa-estágio é equivalente a um salário-mínimo, com jornada de 4 horas diárias (20 semanais) e direito a auxílio-transporte. Os candidatos devem se inscrever no portal de concursos do Governo do Estado e enviar minicurrículo e histórico escolar até as 17h do dia 8 de abril, pelo e-mail [email protected].

A seleção inclui análise curricular para todas as áreas, prova objetiva para os candidatos da área jurídica e entrevista para estudantes de Jornalismo. As provas e entrevistas também devem ocorrer no dia 1º de junho, em Campo Grande.

*Com informações da PGE-MS