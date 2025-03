Piloto morre em queda de avião agrícola em Nova Andradina

Piloto de 40 anos morreu após a queda de um avião agrícola em uma fazenda a 15 km da área urbana de Nova Andradina. O Corpo de Bombeiros ficou boa parte da manhã no trabalho de retirada do corpo que ficou preso entre as ferragens da aeronave.

O tenente Adeílson, do Corpo de Bombeiros, informou que o piloto realizava pulverização em uma plantação de cana e estava retornando para pousar quando a aeronave caiu.

“O tempo estava normal, sem vento forte. Ele já havia finalizado o serviço e estava apenas retornando. Os trabalhadores da fazenda viram a queda e acionaram os bombeiros”, explicou o militar. A localização exata do acidente foi confirmada por outro piloto que sobrevoou a região.

Ao chegarem, os militares encontraram a aeronave bastante danificada e o piloto já sem vida, apresentando traumatismo craniano.

Corpo de Bombeiros trabalhando na aeronave – Foto: Divulgação – CBMMS/Nova Andradina

Ainda de acordo com o tenente, a retirada do corpo exigiu um trabalho minucioso devido às condições da fuselagem. “Foi bem difícil porque a queda deformou toda a estrutura da aeronave. Tivemos que cortar a ferragem para conseguir retirar a vítima, que apresentava múltiplas fraturas.”

Quinta ocorrência aeronáutica em MS em 2025

Segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), esta é a quinta ocorrência aeronáutica registrada em Mato Grosso do Sul neste ano. A primeira aconteceu no dia 28 de janeiro, também em Nova Andradina, quando uma aeronave ultrapassou o limite lateral da pista durante o pouso. O piloto saiu ileso.

Outras três ocorrências foram registradas: uma em Iguatemi, com perda de controle em voo, e duas na capital, Campo Grande, sendo um incidente de contato anormal com a pista e um incidente grave, quando os trens de pouso da aeronave tocaram o solo parcialmente baixados, resultando em uma saída lateral da pista.

Histórico de ocorrências em MS

Nos últimos 10 anos, o estado registrou 220 ocorrências aeronáuticas, sendo 40 relacionadas à operação agrícola. Em Nova Andradina, foram cinco registros, dos quais quatro dessas ocorrências envolviam aviões agrícolas.